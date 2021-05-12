Объявлена дата всеобщей регистрации первоклассников в Грузии

Регистрация начнется 09:00. Зарегистрировать ребенка могут родители или же законные представители ребенка

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Всеобщая онлайн-регистрация первоклассников, то есть третий этап подачи заявок, начинается в Грузии 13 мая, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Третий этап продлится на сайте www.emis.ge до 5 июня включительно. Регистрация начнется 09:00. Зарегистрировать ребенка могут родители или же законные представители ребенка. Ознакомиться с инструкцией всеобщей онлайн-регистрации можно перейдя по следующей ссылке.

Родители должны представить нужную документацию школам с 8 до 22 июня, в противном случае регистрация автоматически будет упразднена.

Четвертый этап регистрации начнется 24 июня и продлится до 10 июля включительно. Этот этап касается тех школ, в которых окажутся свободные места. В этот период зарегистрироваться смогут дети, которые не сумели сделать этого во время предыдущих этапов.

С целью предотвращения распространения коронавируса родители могут отправить заявки вместе с документами в электронном формате или же отнести их в администрацию школы. Школа в течение двух дней подтвердит получение заявок и документации. Список адресов электронной почты госшкол Грузии здесь.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.