В Грузии отмечают День святого апостола Андрея Первозванного

По традиции в этот день во всех православных храмах Грузии проходят праздничные богослужения

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинская православная церковь 12 мая отмечает День памяти святого апостола Андрея Первозванного – этот день в Грузии имеет статус государственного праздника и является в стране выходным.

Апостол Андрей в Грузии почитается особо – Первозванный первым проповедовал христианство на территории страны в I веке нашей эры.

Праздничные богослужения в День памяти святого Андрея Первозванного проходят во всех православных храмах Грузии.

По традиции больше всего верующих собирается в церкви, названной в честь святого Андрея Первозванного. Храм, расположенный в центре Тбилиси, называют также "Лурджи монастери" (Синий монастырь).

Кроме того, в этот день Грузия также празднует праздник Удела Богоматери. По преданию именно Мария выбрала Грузию как место для проповедования, но Господь велел ей отправить вместо себя своего ученика – Андрея.

С праздником верующих уже поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Поздравляю вас с Днем прибытия Андрея Первозванного в Грузию и днем Грузии – Удела Божьей матери. Строительство развитого, сильного государства должно основываться вместе с политическими и правовыми ценностями демократии, с нашими духовными и национальными ценностями. Вера в то, что Грузия – Удел Божьей матери, уже две тысячи лет лежит в основе ценностей, которые формируют грузинскую самобытность и определяет нашу историю и культуру", – написал Гарибашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Андрей Первозванный – рыбак родом из Вифсаиды, был первым, кто последовал за Спасителем и привел к нему своего старшего брата Симона (Петра). Андрей Первозванный был свидетелем земной жизни Иисуса Христа, его смерти и воскрешения.

Предание повествует, что именно святой Андрей Первозванный построил в Грузии первый храм, установил первых духовных лиц – священников и дьяконов. Обратив Грузию, Андрей Первозванный продолжил путь.

Андрей Первозванный вновь вернулся в Грузию после освящения Иерусалима и вместе с апостолами Симоном и Матфеем проповедовал христианство в Картли и Абхазии.

Последним городом, в котором проповедовал Андрей Первозванный, был греческий город Патры. По приказу главы города – язычника Эгеата, святой был распят.

Через несколько столетий, при правлении Константина Великого, святые мощи апостола Андрея были с почестями доставлены в собор Святых апостолов в Константинополе.

Грузинская православная церковь святого апостола Андрея Первозванного поминает дважды в год – 12 мая, в день его прибытия в Грузию, и 13 декабря – в день его кончины.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале