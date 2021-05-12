13:56 12 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1656
  • 100 RUB4.6357
  • USD3.4271
Поиск
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Эпидемиологи обнародовали новые данные по коронавирусу в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (234)
115505
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0c/251706261.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210512/251706489/Epidemiologi-obnarodovali-novye-dannye-po-koronavirusu-v-Gruzii.html

За последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 27 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 256 пациентов

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 409, скончались 27 человек.

Паата Имнадзе
© Sputnik / STRINGER
Когда улучшится эпидемиологическая ситуация в Грузии

По данным правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 325 665 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 256 человек, с начала пандемии вылечились 304 935 пациентов, скончались 4 363.

За сутки сделано 40 275 тестов, в том числе 27 699 на антиген и 12 576 ПЦР-тестов.

Прививки сделали человек 71 570, в том числе за последние сутки – 4 433.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,5%, за последние 14 дней – 5,82%, за последние семь дней – 5,48%.

В карантине в настоящее время находятся 75 человек, в стационарах – 4 231, в ковид-гостиницах – 772.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (234)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани
Большая трагедия: стрельба в школе в Казани - фото
Депутат бундестага Дитер Дэм на вакцинации российским Спутником V
Депутат Бундестага Дитер Дэм привился российским "Спутником V" – видео
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться