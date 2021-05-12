Эпидемиологи обнародовали новые данные по коронавирусу в Грузии

За последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 27 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 256 пациентов

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 409, скончались 27 человек.

По данным правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 325 665 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 256 человек, с начала пандемии вылечились 304 935 пациентов, скончались 4 363.

За сутки сделано 40 275 тестов, в том числе 27 699 на антиген и 12 576 ПЦР-тестов.

Прививки сделали человек 71 570, в том числе за последние сутки – 4 433.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,5%, за последние 14 дней – 5,82%, за последние семь дней – 5,48%.

В карантине в настоящее время находятся 75 человек, в стационарах – 4 231, в ковид-гостиницах – 772.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

