Эпидемиологи обнародовали новые данные по коронавирусу в Грузии

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 409, скончались 27 человек.
По данным правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 325 665 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 256 человек, с начала пандемии вылечились 304 935 пациентов, скончались 4 363.
За сутки сделано 40 275 тестов, в том числе 27 699 на антиген и 12 576 ПЦР-тестов.
Прививки сделали человек 71 570, в том числе за последние сутки – 4 433.
Показатель инфицирования: за сутки – 3,5%, за последние 14 дней – 5,82%, за последние семь дней – 5,48%.
В карантине в настоящее время находятся 75 человек, в стационарах – 4 231, в ковид-гостиницах – 772.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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