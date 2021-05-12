Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 12 мая

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 40 275 тестов на коронавирус и выявлено 1 409 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 12 мая составляет 3,5%, за две недели – 5,82%, за семь дней – 5,48%.

Из 1 409 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 744. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 102

Имерети – 149

Квемо Картли – 83

Шида Картли – 54

Гурия – 21

Самегрело - Земо Сванети – 149

Кахети – 59

Мцхета-Мтианети – 24

Самцхе-Джавахети – 13

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.

На данный момент в Грузии 16 341 активный случай, из них 4 231 нуждается в стационарном лечении, 772 человека находятся в ковид-гостиницах, 11 338 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 872 пациентов тяжелое, 192 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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