Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 12 мая

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 40 275 тестов на коронавирус и выявлено 1 409 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 12 мая составляет 3,5%, за две недели – 5,82%, за семь дней – 5,48%.
Из 1 409 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 744. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 102
- Имерети – 149
- Квемо Картли – 83
- Шида Картли – 54
- Гурия – 21
- Самегрело - Земо Сванети – 149
- Кахети – 59
- Мцхета-Мтианети – 24
- Самцхе-Джавахети – 13
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.
На данный момент в Грузии 16 341 активный случай, из них 4 231 нуждается в стационарном лечении, 772 человека находятся в ковид-гостиницах, 11 338 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 872 пациентов тяжелое, 192 подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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