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Патрульная полиция

Ковид-нарушения в Грузии: за сутки выписано более 1,4 тысячи штрафов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (235)
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Больше всего штрафов в Грузии выписывают за нарушение правила обязательного ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки зафиксировали 1 422 нарушения ковид-ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки штраф в размере 20 лари (5,8 доллара) за нарушение правил ношения масок выписали 1 117 гражданам. Еще 216 человек оштрафованы за повторное нарушение масочного режима. Им полицейские выписали штраф в удвоенном размере – 40 лари.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 69 нарушителей – физических лиц, и одно юридическое лицо.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (235)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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