18:51 12 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1656
  • 100 RUB4.6357
  • USD3.4271
Поиск
საკლასო ოთახი

В преддверии учебы: учителей в Грузии тестируют на коронавирус

© CC0 / Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Образование в Грузии (567)
15010
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210512/251710801/V-preddverii-ucheby-uchiteley-v-Gruzii-testiruyut-na-koronavirus-.html

Грузинские школы готовы к возобновлению учебного процесса, уверяют в министерстве образования

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Школьных учителей в Грузии активно тестируют на коронавирус перед возобновлением учебы, говорится в сообщении Минобразования.

Весенние каникулы в грузинских школах начались 30 апреля, учеба возобновится с 13 мая. 

"Все общеобразовательные учреждения участвуют в программе расширенного тестирования, которая полностью обеспечивается государством", - говорится в сообщении.

В Грузии действует программа обязательного тестирования учителей и школьного персонала. В школах проверяют как учителей, так и охрану, представителей администрации и технического персонала.

После возобновления обучения периодическое тестирование в школах будет продолжаться.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Образование в Грузии (567)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани
Большая трагедия: стрельба в школе в Казани - фото
Депутат бундестага Дитер Дэм на вакцинации российским Спутником V
Депутат Бундестага Дитер Дэм привился российским "Спутником V" – видео
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться