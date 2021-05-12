В преддверии учебы: учителей в Грузии тестируют на коронавирус

Грузинские школы готовы к возобновлению учебного процесса, уверяют в министерстве образования

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Школьных учителей в Грузии активно тестируют на коронавирус перед возобновлением учебы, говорится в сообщении Минобразования.

Весенние каникулы в грузинских школах начались 30 апреля, учеба возобновится с 13 мая.

"Все общеобразовательные учреждения участвуют в программе расширенного тестирования, которая полностью обеспечивается государством", - говорится в сообщении.

В Грузии действует программа обязательного тестирования учителей и школьного персонала. В школах проверяют как учителей, так и охрану, представителей администрации и технического персонала.

После возобновления обучения периодическое тестирование в школах будет продолжаться.

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