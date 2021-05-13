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Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca

В Грузии система регистрации на вакцинацию вышла из строя из-за большого наплыва желающих

© AP Photo / Alastair Grant
Общество
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (111)
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В Национальном центре по контролю заболеваний благодарят граждан за активность и обещают вскоре исправить системный сбой

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Непредвиденный технический сбой возник в электронной системе Национального центра по контролю заболеваний из-за высокой активности граждан, желающих пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба центра.

В Центре благодарят граждан за активность и обещают вскоре исправить системный сбой.

Пандемия коронавируса COVID - вакцинация вакциной Astrazeneca
© AP Photo / Alvaro Barrientos
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"Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здравоохранения благодарит наших сограждан за высокую гражданскую ответственность в вопросе прививок вакциной против коронавируса. В результате высокой активности граждан, желающих пройти вакцинацию, в электронной системе образовался непредвиденный временный технический сбой, который будет устранен в кратчайшие сроки", – говорится в заявлении.

По данным Центра, вакцина, необходимая для второй дозы прививки от коронавируса, имеется в наличии.

Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лица старше 18 лет. По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 71 570 человек.

Кроме электронной регистрации, записаться на прививку от ковид можно и по телефону горячей линии - 15 22.

Вакцинация в стране ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и китайским Sinopharm. Из всех перечисленных вариантов большинство граждан страны выбирают препарат Pfizer.

Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (111)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина

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