В Грузии система регистрации на вакцинацию вышла из строя из-за большого наплыва желающих

В Национальном центре по контролю заболеваний благодарят граждан за активность и обещают вскоре исправить системный сбой

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Непредвиденный технический сбой возник в электронной системе Национального центра по контролю заболеваний из-за высокой активности граждан, желающих пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба центра.

В Центре благодарят граждан за активность и обещают вскоре исправить системный сбой.

"Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здравоохранения благодарит наших сограждан за высокую гражданскую ответственность в вопросе прививок вакциной против коронавируса. В результате высокой активности граждан, желающих пройти вакцинацию, в электронной системе образовался непредвиденный временный технический сбой, который будет устранен в кратчайшие сроки", – говорится в заявлении.

По данным Центра, вакцина, необходимая для второй дозы прививки от коронавируса, имеется в наличии.

Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лица старше 18 лет. По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 71 570 человек.

Кроме электронной регистрации, записаться на прививку от ковид можно и по телефону горячей линии - 15 22.

Вакцинация в стране ведется несколькими вакцинами – AstraZeneca, Pfizer и китайским Sinopharm. Из всех перечисленных вариантов большинство граждан страны выбирают препарат Pfizer.