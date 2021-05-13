Рейс Тель-Авив - Тбилиси – из Израиля в Грузию доставлены 166 пассажиров

Пассажиры рассказывают, что даже в момент вылета звучал сигнал тревоги, из-за чего им временно пришлось укрыться в убежище

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Рейсом Тель-Авив - Тбилиси в Грузию доставлены 166 пассажиров, это был первый рейс Georgian Airways после обострения ситуация на Ближнем Востоке.

Рейс был выполнен накануне поздно ночью. По словам пассажиров, сигнал тревоги в аэропорту звучал и в момент отлета, из-за чего им пришлось на несколько минут укрыться в специальном убежище. Как отметили пассажиры, этот факт не повлиял на расписание полетов – самолет вылетел вовремя.

Из-за военных действий накануне аэропорт Бен-Гурион был временно закрыт, однако полеты на данный момент восстановлены.

Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания уже несколько раз предупредил соотечественников о возможных новых обстрелах и призвал их воздержаться от посещения мест, где поблизости нет укрытий, без необходимости не выходить из дома после 17:30.

Ранее движение ХАМАС заявило, что у Израиля есть время до 18:00 понедельника для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого сообщалось, что около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО "Железный купол". Позднее военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю еще два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, пригрозив ответом.

В Тель-Авиве рассказали о пяти убитых и более 200 раненых. По данным СМИ, при последних обстрелах города Лод погиб ребенок. У палестинцев около 30 жертв, в их числе десять детей, более 200 человек пострадали.

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