В Грузии после майских каникул открылись школы и детские сады

Все учебные и дошкольные заведения подготовлены к началу учебного процесса - здания дезинфицированы и снабжены всем необходимым для обеспечения безопасной среды для детей и персонала

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Школы и детские сады возобновили работу в Грузии после майских каникул.

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Длинные выходные в Грузии были объявлены с 30 апреля до 13 мая. С 30 апреля до 3 мая в стране были пасхальные праздничные дни, однако в связи с ухудшением эпидситуации межведомственный координационный совет принял решение продлить нерабочие дни до 11 мая. 12 мая Грузия отмечает День памяти святого апостола Андрея Первозванного, и этот день в стране тоже нерабочий, поэтому трудовая неделя в стране возобновилась с 13 мая.

В министерстве образования и науки Грузии заявили, что все школы страны готовы к возобновлению учебного процесса.

Перед началом учебы были протестированы педагоги и представители администрации школ, в зданиях проведены дезинфекционные работы.

В Минобразования утверждают, что в школах страны созданы все условия для безопасной учебы в классах. Все школы оснащены соответствующими дезинфекционными средствами.

Вместе с тем, как и раньше, родители могут сделать выбор между дистанционным обучением и учебой в классах. Родители детей, которые хотят продолжить учебу в дистанционном режиме должны пройти регистрацию на сайте https://online.emis.ge и обратиться к администрации школы.

Право выбора работать в очном или дистанционном режиме остается и у учителей, относящимся к группе риска. Для этого они должны обратиться к администрации школы и предоставить соответствующее медзаключение.

С 13 мая в стране заработал и муниципальный транспорт, работа которого была остановлена на время майских каникул.

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