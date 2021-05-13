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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 776

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (241)
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 16 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 329 пациентов, а с начала пандемии вылечились 306 264

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 776. Скончались 16 человек.

საკლასო ოთახი
© CC0 / Pixabay
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 326 441 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 329 человек, с начала пандемии вылечились 306 264 пациента. Скончались 4 379.

За сутки сделано 31 982 теста, в том числе 20 394 на антиген и 11 588 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 7 343 человека, в том числе за последние сутки 4 056.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,43%, за последние 14 дней - 5,56%, за последние семь дней - 4,79%.

В карантине в данное время находятся 73 человека, в стационарах – 4 278, в ковид-гостиницах – 710.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (241)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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