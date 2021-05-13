COVID- статистика Грузии – за последние сутки больше выздоровевших, меньше инфицированных

После Тбилиси по регионам самая тревожная ситуация в Самегрело - Земо Сванети и Имерети, растет число инфицированных в Аджарии и в Квемо Картли

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 31 982 теста на коронавирус, 20 394 – на антиген, 11 588 – ПЦР-тестов и выявлено 776 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 326 441 случай инфицирования.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 1 329 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 306 264 пациента.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 16 человек, а с начала пандемии – 4 379.

Из 776 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 359, Аджарии – 79, Имерети – 81, Квемо Картли – 56, Шида Картли – 13, Гурия – 20, Самегрело - Земо Сванети – 84, Кахети – 30, Мцхета-Мтианети – 41, Самцхе-Джавахети – 10, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – три.

На данный момент в Грузии 15 572 активных случая, из них 4 278 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 903 пациентов тяжелое, 196 подключены к аппарату искусственного дыхания. 710 человек находятся в ковид-гостиницах. 10 584 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 73 человека, а в самоизоляции – 27 821.

Показатель положительности по данным на 12 мая составляет 2,43 %, за две недели – 5,56%, за семь дней – 4,79%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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