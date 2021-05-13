Коронавирусные ограничения: в Грузии за сутки зафиксировано более 1,5 тысячи нарушений

Самые частые нарушения - это неправильное использование защитных масок и игнорирование запрета на выход на улицу ночью

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки выявили 1 510 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится на сайте министерства внутренних дел Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки штраф в размере 20 лари (5,8 доллара) за нарушение правил ношения масок выписали 1 188 гражданам. Еще 229 человек оштрафованы за повторное нарушение масочного режима. Им полицейские выписали штраф в удвоенном размере – 40 лари.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 93 нарушителей – физических лиц. Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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