Забег Lisi Trail Race пройдет в Тбилиси в мае

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Трейловый забег Lisi Trail Race пройдет в столице Грузии 30 мая – марафон приглашает к участию как начинающих, так и профессиональных бегунов.

Трейловые забеги, или трейлраннинг – это бег по природному рельефу, с элементами кросса и горного бега. Главное отличие от кроссового бега заключается в ландшафте – для трейлраннинга обычно выбирают холмы и даже горы (перепад высот может превышать более тысячи метров), а также пустыни и густые леса.

"Полная дистанция составляет 19 километров (1 000 м восхождения). Для тех, кто хочет бегать на более короткие дистанции, предназначены относительно короткие дистанции – 10 км (650 м восхождения) и веселые забеги 6,5 км (250 м восхождения). Старт всех трех типов забега с территории озера Цодорети", – говорится в анонсе мероприятия.

Марафон устраивает Федерация горного бега Грузии при поддержке мэрии Тбилиси и в партнерстве с компанией TrailLab.

Lisi Trail Race сертифицирован Международной ассоциацией горного бега ITRA. Ассоциация сертифицирует соревнования по трейлраннингу по всему миру и присваивает им квалификационные баллы ITRA.

Атлеты считают эти баллы основным критерием при выборе соревнований по трейлранингу. Такие баллы можно заработать и на Тбилисском приключенческом забеге. Подробнее об этом здесь.

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