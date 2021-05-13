Министр экономики Грузии привилась от коронавируса

Наряду с Натией Турнава сегодня также вакцинировались председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава сделала прививку от коронавируса китайским препаратом Sinopharm.

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После вакцинации Турнава отметила, что на данный момент главным приоритетом правительства является то, чтобы Грузия как можно быстрее вернула статус туристически безопасной страны. Это важно для того, чтобы в максимально короткие начать принимать иностранных туристов.

"Вакцинация – это единственная возможность быстро восстановить нашу экономику и наш туризм", - заявила Турнава.

Она посоветовала и представителям туристической сферы активно вакцинироваться.

Вакцину от коронавируса сегодня сделал и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

"Я прошел вакцинацию. Чувствую себя хорошо. Еще раз хочу призвать всех граждан и сказать, что вакцинация – это единственный выход из этого сложного положения. Вакцинацией мы должны суметь не только спасти жизнь, но и быстро восстановить экономику", - заявил Рижвадзе.

К списку вакцинированных граждан присоединился и глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве Грузии Георгий Гибрадзе. По его словам, прививка – это эффективное средство, которое дает возможность стране вернуться к нормальному ритму жизни.

"Чувствую себя очень хорошо. О значении вакцинации говорилось не раз. Еще раз подчеркну - это единственное средство вернуться к нормальному образу жизни", - отметил Гибрадзе.

По последним данным, в Грузии прививку от коронавируса сделали 77 343 человека, из них полностью вакцинированы 13 084.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.

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