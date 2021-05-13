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Таможенно пропускной пункт Казбеги в Степанцминда на грузино-российской границе

Грузия может открыть сухопутные границы через несколько недель

FB / Ministry of Finance of Georgia
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210513/251720198/Gruziya-mozhet-otkryt-sukhoputnye-granitsy-cherez-neskolko-nedel.html

Власти Грузии закрыли сухопутные границы, в том числе с Россией, в 2020 году из-за пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Власти Грузии планируют открыть сухопутные границы через несколько недель, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По прогнозам министра, именно тогда, вероятнее всего, закончится третья волна коронавируса.

"Безопасное открытие сухопутных границ – один из основных стимулов для туризма. Открытие сухопутных границ в целом планируется, но по времени оно должно совпасть с завершением третьей волны. Вероятно, это вопрос ближайших нескольких недель", – сказал Турнава журналистам.

Власти Грузии закрыли сухопутные границы, в том числе с Россией, в 2020 году из-за пандемии коронавируса. При этом граждане РФ могут попасть в Грузию воздушным путем. Представители грузинских властей сообщали, что в условиях пандемии контролировать состояние здоровья туристов, прибывших воздушным путем, легче, чем сухопутным.

Грузия граничит с Турцией, Арменией, Азербайджаном и Россией.

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