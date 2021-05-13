Дорога в высокогорное село в Грузии станет менее опасной

Ремонтные работы не проводились 40 лет, и дорога сильно повреждена, что мешало передвижению автотранспорта

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Восстановительно-ремонтные работы проходят на одной из самых сложных дорог Грузии Жинвали-Барисахо-Шатили, сообщает Департамент автомобильных дорог.

На Жинвали-Барисахо-Шатили идет восстановление 54-километровой дороги и строительство девяти мостов. Проект восстановления дороги был разработан на основе соответствующих геологических и гидрологических исследований в 2018 году и, в основном, предусматривал улучшение дорог и параметров безопасности.

Это единственная дорога, которая связывает центральные районы Грузии с Шатили и Хевсурети, поэтому ее восстановление особенно важно, отмечают в департаменте.

На данном участке ремонтные работы не проводились 40 лет, и дорога сильно повреждена, что мешало передвижению автотранспорта.

Главная цель проекта сделать дорогу до Шатили намного безопаснее, потому, что существующая дорога является грунтовой. По этой причине часто развиваются оползневые процессы.

После завершения проекта, дорога в направлении Шатили будет гораздо более комфортной и безопасной.

Дорога Жинвали-Барисахо-Шатили в зимний период закрывается из-за обильного снегопада. Весной каждого года дорога очищается от снега, сошедшего оползня или скалистых масс.

Шатили - это одно из самых высокогорных сел в Грузии, которое прославилось благодаря своим средневековым башням и первозданному виду. Оно претендует на статус памятника культурного наследия ЮНЕСКО. Чтобы добраться до этого села, нужно преодолеть одну из самых опасных дорог в стране. Зимой сухопутным путем до Шатили вообще не добраться.

По данным переписи населения 2014 года, в общине Шатили было зарегистрировано всего 48 человек, а в самом Шатили - 22 жителя.

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