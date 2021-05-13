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Арчил Талаквадзе вакцинировался против коронавируса

Экс-спикер парламента Грузии привился китайской вакциной Sinopharm

photo: Archil Talakvadze / FB
Общество
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (115)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210513/251722032/Eks-spiker-parlamenta-Gruzii-privilsya-kitayskoy-vaktsinoy-Sinopharm.html

Вакцинация прошла в Центре инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии в столице страны

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе сделал прививку от коронавируса вакциной китайского производства Sinopharm, информация опубликована на официальной странице политика в Facebook.

Вакцинация прошла в Центре инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии в Тбилиси.

"Я и моя супруга Кети сегодня сделали вакцину против коронавируса. Приветствую, что вместе с нами вакциной Sinopharm привились многие граждане", - написал Талаквадзе.

Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали более 77 тысяч человек.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (115)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Арчил Талаквадзе, Грузия

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