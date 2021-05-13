Экс-спикер парламента Грузии привился китайской вакциной Sinopharm

Вакцинация прошла в Центре инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии в столице страны

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе сделал прививку от коронавируса вакциной китайского производства Sinopharm, информация опубликована на официальной странице политика в Facebook.

Вакцинация прошла в Центре инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии в Тбилиси.

"Я и моя супруга Кети сегодня сделали вакцину против коронавируса. Приветствую, что вместе с нами вакциной Sinopharm привились многие граждане", - написал Талаквадзе.

Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали более 77 тысяч человек.

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