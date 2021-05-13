Компаниям в Грузии запретили пользоваться лесными ресурсами без разрешения

Население в сборе ягод, шиповника, лекарственных растений, грибов не ограничено и имеет право собирать все ресурсы в любом количестве

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Новые правила пользования лесом вступили в силу в Грузии, согласно которым юридические лица не смогут собирать ягоды и грибы для коммерческих целей, говорится в информации министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

По данным ведомства, для получения права пользования ресурсами леса юридические лица должны будут обратиться с заявлением к управляющему органу, после чего они смогут добывать конкретный ресурс на определенной территории и в конце года должны представить отчет и выплатить определенный сбор за пользование ресурсами.

При этом, Минприроды отмечает, что население в сборе ягод, шиповника, лекарственных растений, грибов не ограничено и имеет право собирать все ресурсы в любом количестве.

По последним данным, в Грузии 2,7 миллиона гектаров территории покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров). Однако это неточные данные, так как лесной ландшафт постоянно претерпевает изменения и площадь лесного фонда меняется.

Для контроля за лесами в январе 2021 года в Грузии вступил в силу новый Лесной кодекс, который делит все леса на категории.

Несмотря на деление на категории, пользование лесом для отдыха и развлечений, а также с целью сбора шишек, ягод и грибов будет свободным, однако власти или собственник могут запретить прогулки по лесу по определенным причинам, исходя из мер безопасности. При этом срок запрета будет небольшим.

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