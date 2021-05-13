Католикос-Патриарх всея Грузии призвал молится за мир в Израиле

ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Католикос – Патриарх всея Грузии Илия II призвал верующих молится за мир в Израиле и на Святой Земле.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.

"Военные действия на Святой Земле большая угроза для местных жителей и всего региона, но они в тоже время боль для миллиона других людей, в том числе, безусловно, в Грузии, так как наша духовная жизнь в большинстве своем была связана и связана сейчас с Иерусалимом и Святой Землей. Поэтому я переживаю из-за создавшейся ситуации и призывают наше население вместе с ежедневными молитвами просить Господа о мире как в Иерусалиме и на Святой земле, так и Грузии и во всем мире", - говорится в обращении Католикос-Патриарха.

Ситуацию в Израиле ранее прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он решительно осудил агрессию против мирного населения в Израиле и ракетные обстрелы его городов, и подчеркнул, что не существует альтернативы немедленной деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

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