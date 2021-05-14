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Эпидемия коронавируса - очередь людей в поликлинику на медосмотр и вакцинацию

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1390

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (243)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210514/251725681/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1390-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 18 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 070 пациентов, а с начала пандемии вылечились 307 334

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 390. Скончались 18 человек.

Министр экономики Грузии Натия Турнава
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 327 831 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 070 человек, с начала пандемии вылечились 307 334 пациента. Скончались 4 397.

За сутки сделано 38 468 тестов, в том числе 27 651 на антиген и 10 817 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 81 076 человек, в том числе за последние сутки – 3 722.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,61%, за последние 14 дней – 5,35%, за последние семь дней – 4,4%.

В карантине в данное время находятся 65 человек, в стационарах – 4 253, в ковид-гостиницах – 730.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (243)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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