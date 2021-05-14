Председатель правящей партии Грузии привился от коронавируса

Ираклий Кобахидзе, как и другие члены парламента и правительства, сделал прививку китайской вакциной Sinopharm в Центральной университетской клинике им. Николоза Кипшидзе

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе сделал прививку от коронавируса китайской вакциной Sinopharm в прямом эфире телеканала Imedi.

Кобахидзе сделал вакцину в Центральной университетской клинике им. Николоза Кипшидзе.

"Я подключаюсь к кампании вакцинации. Прививка – главное оружие против пандемии. Очень важно, чтобы как можно больше людей привилось", – заявил Кобазидзе журналистам.

Вакцинация против коронавируса началась в Грузии 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали более 81 тысячи человек.

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