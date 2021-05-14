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Памятник грузинской царице Тамаре (1184—1209/1213 годы) в посёлке городского типа Местиа в Грузии.

Грузия празднует "Тамароба" – день памяти культовой царицы Тамар

© Sputnik / Levan Avlabreli
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Царица Тамар, отличавшаяся умом, благочестием и красотой, мудро правила государством – время ее царствования называют золотым веком грузинской истории

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузия 14 мая отмечает День памяти царицы Тамар – в стране этот праздник называется "Тамароба" и считается именинами женщин с этим именем.

Будущая святая Тамар Великая происходила из древней грузинской династии Багратидов и стала соправительницей своего отца, Георгия III, едва ей исполнилось 14 лет.

Царица Тамар, отличавшаяся умом, благочестием и красотой, мудро правила государством – время ее царствования называют золотым веком грузинской истории. Она способствовала распространению христианства по всей Грузии. К XII веку относится также расцвет грузинской науки, литературы и искусства.

Фреска, изображающая царицу Тамару и ее отца царя Георгия III, в пещерном монастыре Вардзия
© photo: Sputnik / Tunkel
Фреска, изображающая царицу Тамару и ее отца царя Георгия III, в пещерном монастыре Вардзия

Проявила себя царица и как выдающийся полководец – она отразила нашествие Халифа Абу-Бакра в 1194 году и султана Рукн-ад-Дина в 1202-м. Грузии она принесла мир, уважение и господство почти надо всем Закавказьем.

Трапезундская империя, которая появилась в 1204 году после того, как крестоносцы разграбили Константинополь, была утверждена стараниями Тамар.

Она заботилась о просвещении своей страны и оказывала помощь христианам, томящимся в заточении. Мудрым правлением благоверная снискала всенародную любовь.

Во время правления Тамар по всей стране строили мосты, дороги, караван-сараи, храмы и обители, в том числе пещерный монастырь Вардзия, где она провела последние годы жизни. Она мирно скончалась в 1213 году.

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