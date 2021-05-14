"Комендантский час" в Грузии может быть сокращен? – что говорят в Минздраве

Эпидемиологическая ситуация в стране пока не позволяет снять установленные ограничения, но возможность их смягчения не исключается

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. "Комендантский час" в Грузии может быть сокращен - вопрос в процессе рассмотрения, заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

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Однако, сказала она, отмена ограничения на ношение масок в повестке дня не стоит.

"Мы еще долго не сможем смягчить ограничение, связанное с ношением масок. Это прямо связано с количеством вакцинированных. Даже если мы успешно преодолеем пик (пандемии) до конца мая, маска остается средством защиты. Но активно обсуждается относительное смягчение запрета на передвижение в ночное время. Речь идет о переносе времени. Мы все понимаем, что в период пика такого ресурса (совсем отменить "комендантский час") у нас нет", - заявила Габуния.

В Грузии по-прежнему действуют такие строгие ограничения, как обязательное ношение масок на улице, в общественных пространствах и транспорте и запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час". За их нарушения установлены штрафы - 20 лари (около 6 долларов) за отсутствие маски и две тысячи лари (около 600 долларов) за появление на улице в ночные часы.

По прогнозам эпидемиологов, обязательный масочный режим соблюдать жителям Грузии придется еще минимум год.

Грузия переживает третью волну вспышки коронавируса. За минувшие сутки выявлено 1 390 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 327 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 307 тысяч пациентов, скончались 4 397.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.

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