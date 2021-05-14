Быстрый интернет появится в тысячи сел и городов Грузии

В Грузии на 1 марта 2020 года интернет был у 949,7 тысячи абонентов, из которых 903,9 тысячи физические лица

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Высокоскоростной интернет к 2025 году появится в тысячи населенных пунктов по всей Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

По данным Национальной комиссии по коммуникациям в Грузии на 1 марта 2020 года интернет был у 949,7 тысячи абонентов, из которых 903,9 тысячи физические лица. При этом с 2013 года число абонентов интернета в Грузии выросло в 2 раза.

"Правительство Грузии при поддержке Всемирного банка в рамках проекта Log in Georgia начало проект интернетизации на период с 2021 до 2025 года, который охватывает тысячу населенных пунктов, в том числе села, отдаленные от городов. Это более полумиллиона человек, которые получат доступ к оптико-волоконному кабелю", - сказала Турнава журналистам.

При этом министр экономики подчеркнула, что быстрый и качественный интернет позволит населению получить доступ к различным сервисам государства и решить свои вопросы, не выезжая из села.

Кроме того, глава Минэкономики считает, что быстрый интернет будет способствовать и развитию туризма, так как он позволит владельцам гостиниц размещать свои предложения на международном рынке.

Первая часть проекта коснулась региона Гурия. Далее проект планируется осуществить в районах Цагери, Лентехи, Они и Амбролаури.

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