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Быстрый интернет появится в тысячи сел и городов Грузии

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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Темы:
Виртуальная Грузия: интернет-свобода и кибербезопасность (53)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210514/251733499/Bystryy-internet-poyavitsya-v-tysyachi-selakh-i-gorodakh-Gruzii.html

В Грузии на 1 марта 2020 года интернет был у 949,7 тысячи абонентов, из которых 903,9 тысячи физические лица

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Высокоскоростной интернет к 2025 году появится в тысячи населенных пунктов по всей Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

По данным Национальной комиссии по коммуникациям в Грузии на 1 марта 2020 года интернет был у 949,7 тысячи абонентов, из которых 903,9 тысячи физические лица. При этом с 2013 года число абонентов интернета в Грузии выросло в 2 раза.

Село в горах в горах Кавказа в районе Казбеги близ Гудаури и Военно Грузинской дороги
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии начинается интернетизация сел

"Правительство Грузии при поддержке Всемирного банка в рамках проекта Log in Georgia начало проект интернетизации на период с 2021 до 2025 года, который охватывает тысячу населенных пунктов, в том числе села, отдаленные от городов. Это более полумиллиона человек, которые получат доступ к оптико-волоконному кабелю", - сказала Турнава журналистам.

При этом министр экономики подчеркнула, что быстрый и качественный интернет позволит населению получить доступ к различным сервисам государства и решить свои вопросы, не выезжая из села.

Кроме того, глава Минэкономики считает, что быстрый интернет будет способствовать и развитию туризма, так как он позволит владельцам гостиниц размещать свои предложения на международном рынке.

Первая часть проекта коснулась региона Гурия. Далее проект планируется осуществить в районах Цагери, Лентехи, Они и Амбролаури.

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Темы:
Виртуальная Грузия: интернет-свобода и кибербезопасность (53)
Теги:
Натия Турнава, Грузия, Интернет

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