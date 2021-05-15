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Соблюдение дистанции. Люди перед супермаркетом стоят на улице в очереди

Население Грузии в 2020 году: новые данные статистики

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Темы:
Демографическая ситуация в Грузии (30)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210515/251731000/Naselenie-Gruzii-v-2020-godu-novye-dannye-statistiki.html

В стране в прошлом году был зафиксирован отрицательный естественный прирост населения, но положительное миграционное сальдо

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. В Грузии по состоянию на 1 января 2021 года проживали 3 728 600 человек, что на 11,6 тысячи (0,3%) больше показателя 1 января 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

В Грузии за год скончались 50 537, а родились 46 520 человек. Таким образом, в стране в прошлом году был зафиксирован отрицательный естественный прирост населения (- 4 017), но положительное миграционное сальдо (15 732).

Молодая пара. Люди прогуливаются по центру Тбилиси в районе Абанотубани. Местный туризм
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В прошлом году из Грузии эмигрировало 74 264 человека, что 29,3% меньше показателя 2019 года, а иммигрировали в страну 89 996 человек, что меньше на 7,1%. При этом 58,4% эмигрантов и 74,1% иммигрантов являлись гражданами Грузии.

"Увеличение числа умерших по сравнению с числом родившихся в 2020 году наблюдалось впервые со времен Второй мировой войны. Однако за счет сокращения миграционных потоков нам удалось выровнять ситуацию и вместо сокращения численности населения мы получили рост, так как увеличилось число вернувшихся в страну", – пояснил демограф Сосо Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.

Где живет население Грузии

По данным на 1 января 2021 года треть всего населения Грузии (около 1,2 миллиона) проживало в Тбилиси. При этом число жителей столицы Грузии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 17,9 тысячи человек.

Рост населения также зафиксирован в Аджарской автономной республике и регионе Квемо Картли. Во всех остальных регионах численность населения за год сократилась.

Демографическая ситуация в регионах

Регион Численность населения Прирост населения за год
Имерети 481 500 - 5 500
Квемо Картли 437 300 +3 100
Аджарская АР 354 900 +3 000
Кахети 309 600 - 500
Самегрело - Земо Сванети 308 400 - 2 700
Шида Картли 254 100 - 1 000
Самцхе-Джавахети 151 100 - 1 000
Гурия 107 100 -1 000
Мцхета-Мтианети 93 400 + 100
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 28 500 - 600

Что касается крупных городов Грузии – Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори и Зугдиди, то практически во всех городах, кроме Батуми, численность жителей сократилась.

Если же сравнивать период за 10 лет, то численность населения за это время выросла только в Тбилиси, Батуми и Рустави.

Как росли крупные города Грузии за 10 лет

Город  2011 2021
Тбилиси 1 091 200 1 202 700
Батуми 122 000 172 100
Кутаиси 156 800 134 400
Рустави 122 000 130 100
Гори 126 500 121 100
Зугдиди 118 600 99 500

При этом по плотности населения лидирует Тбилиси. Статистики высчитали, что в столице Грузии на 1 квадратный метр земли города приходится 2 385,2 человека.

В регионах же Грузии плотность населения значительно ниже. Самым населенным является Аджарская АР. Там на 1 квадратный метр приходится 122,4 человека.

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© CC BY-SA 2.0 / Thomas Pompernigg / Ich bin schwanger!
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На втором месте регион Имерети, где плотность населения 75,1 человека на квадратный метр, а на третьем – регион Квемо Картли, где на 1 квадратный метр приходится 68 человек.

Самым же не заселенным является регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где плотность населения составляет 6,2 человека на квадратный метр.

В тоже время согласно материалам Национальной службы статистики Грузии, из 3,7 миллиона жителей Грузии только 1,5 миллиона населения Грузия живет в селах. При этом за последние 5 лет численность сельского населения страны сократилась на 64,2 тысячи.

Жители страны: кто они

Согласно материалам "Сакстата" в Грузии проживало 1,9 миллиона женщин и 1,8 миллиона мужчин.

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При этом на 100 женщин живущих в Грузии приходится 93 мужчины. Однако при этом среди населения Грузии младше 40 лет мужчин больше, чем женщин, а вот среди населения Грузии старше этого возраста женщин уже больше. Самое большое число мужчин по отношению к женщинам фиксируется в группе в возрасте от 0 до 24 лет.

На 771 800 мужчин в этом возрасте приходится 712 тысяч женщин. При этом средний возраст женщин 39,9 лет, а мужчин – 35,1 лет.

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Темы:
Демографическая ситуация в Грузии (30)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Демография, Грузия

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