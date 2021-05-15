Население Грузии в 2020 году: новые данные статистики

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. В Грузии по состоянию на 1 января 2021 года проживали 3 728 600 человек, что на 11,6 тысячи (0,3%) больше показателя 1 января 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
В Грузии за год скончались 50 537, а родились 46 520 человек. Таким образом, в стране в прошлом году был зафиксирован отрицательный естественный прирост населения (- 4 017), но положительное миграционное сальдо (15 732).
В прошлом году из Грузии эмигрировало 74 264 человека, что 29,3% меньше показателя 2019 года, а иммигрировали в страну 89 996 человек, что меньше на 7,1%. При этом 58,4% эмигрантов и 74,1% иммигрантов являлись гражданами Грузии.
"Увеличение числа умерших по сравнению с числом родившихся в 2020 году наблюдалось впервые со времен Второй мировой войны. Однако за счет сокращения миграционных потоков нам удалось выровнять ситуацию и вместо сокращения численности населения мы получили рост, так как увеличилось число вернувшихся в страну", – пояснил демограф Сосо Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.
Где живет население Грузии
По данным на 1 января 2021 года треть всего населения Грузии (около 1,2 миллиона) проживало в Тбилиси. При этом число жителей столицы Грузии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 17,9 тысячи человек.
Рост населения также зафиксирован в Аджарской автономной республике и регионе Квемо Картли. Во всех остальных регионах численность населения за год сократилась.
Демографическая ситуация в регионах
|Регион
|Численность населения
|Прирост населения за год
|Имерети
|481 500
|- 5 500
|Квемо Картли
|437 300
|+3 100
|Аджарская АР
|354 900
|+3 000
|Кахети
|309 600
|- 500
|Самегрело - Земо Сванети
|308 400
|- 2 700
|Шида Картли
|254 100
|- 1 000
|Самцхе-Джавахети
|151 100
|- 1 000
|Гурия
|107 100
|-1 000
|Мцхета-Мтианети
|93 400
|+ 100
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|28 500
|- 600
Что касается крупных городов Грузии – Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори и Зугдиди, то практически во всех городах, кроме Батуми, численность жителей сократилась.
Если же сравнивать период за 10 лет, то численность населения за это время выросла только в Тбилиси, Батуми и Рустави.
Как росли крупные города Грузии за 10 лет
|Город
|2011
|2021
|Тбилиси
|1 091 200
|1 202 700
|Батуми
|122 000
|172 100
|Кутаиси
|156 800
|134 400
|Рустави
|122 000
|130 100
|Гори
|126 500
|121 100
|Зугдиди
|118 600
|99 500
При этом по плотности населения лидирует Тбилиси. Статистики высчитали, что в столице Грузии на 1 квадратный метр земли города приходится 2 385,2 человека.
В регионах же Грузии плотность населения значительно ниже. Самым населенным является Аджарская АР. Там на 1 квадратный метр приходится 122,4 человека.
На втором месте регион Имерети, где плотность населения 75,1 человека на квадратный метр, а на третьем – регион Квемо Картли, где на 1 квадратный метр приходится 68 человек.
Самым же не заселенным является регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где плотность населения составляет 6,2 человека на квадратный метр.
В тоже время согласно материалам Национальной службы статистики Грузии, из 3,7 миллиона жителей Грузии только 1,5 миллиона населения Грузия живет в селах. При этом за последние 5 лет численность сельского населения страны сократилась на 64,2 тысячи.
Жители страны: кто они
Согласно материалам "Сакстата" в Грузии проживало 1,9 миллиона женщин и 1,8 миллиона мужчин.
При этом на 100 женщин живущих в Грузии приходится 93 мужчины. Однако при этом среди населения Грузии младше 40 лет мужчин больше, чем женщин, а вот среди населения Грузии старше этого возраста женщин уже больше. Самое большое число мужчин по отношению к женщинам фиксируется в группе в возрасте от 0 до 24 лет.
На 771 800 мужчин в этом возрасте приходится 712 тысяч женщин. При этом средний возраст женщин 39,9 лет, а мужчин – 35,1 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.