Население Грузии в 2020 году: новые данные статистики

В стране в прошлом году был зафиксирован отрицательный естественный прирост населения, но положительное миграционное сальдо

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. В Грузии по состоянию на 1 января 2021 года проживали 3 728 600 человек, что на 11,6 тысячи (0,3%) больше показателя 1 января 2020 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

В Грузии за год скончались 50 537, а родились 46 520 человек. Таким образом, в стране в прошлом году был зафиксирован отрицательный естественный прирост населения (- 4 017), но положительное миграционное сальдо (15 732).

В прошлом году из Грузии эмигрировало 74 264 человека, что 29,3% меньше показателя 2019 года, а иммигрировали в страну 89 996 человек, что меньше на 7,1%. При этом 58,4% эмигрантов и 74,1% иммигрантов являлись гражданами Грузии.

"Увеличение числа умерших по сравнению с числом родившихся в 2020 году наблюдалось впервые со времен Второй мировой войны. Однако за счет сокращения миграционных потоков нам удалось выровнять ситуацию и вместо сокращения численности населения мы получили рост, так как увеличилось число вернувшихся в страну", – пояснил демограф Сосо Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.

Где живет население Грузии

По данным на 1 января 2021 года треть всего населения Грузии (около 1,2 миллиона) проживало в Тбилиси. При этом число жителей столицы Грузии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 17,9 тысячи человек.

Рост населения также зафиксирован в Аджарской автономной республике и регионе Квемо Картли. Во всех остальных регионах численность населения за год сократилась.

Демографическая ситуация в регионах

Регион Численность населения Прирост населения за год Имерети 481 500 - 5 500 Квемо Картли 437 300 +3 100 Аджарская АР 354 900 +3 000 Кахети 309 600 - 500 Самегрело - Земо Сванети 308 400 - 2 700 Шида Картли 254 100 - 1 000 Самцхе-Джавахети 151 100 - 1 000 Гурия 107 100 -1 000 Мцхета-Мтианети 93 400 + 100 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 28 500 - 600

Что касается крупных городов Грузии – Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори и Зугдиди, то практически во всех городах, кроме Батуми, численность жителей сократилась.

Если же сравнивать период за 10 лет, то численность населения за это время выросла только в Тбилиси, Батуми и Рустави.

Как росли крупные города Грузии за 10 лет

Город 2011 2021 Тбилиси 1 091 200 1 202 700 Батуми 122 000 172 100 Кутаиси 156 800 134 400 Рустави 122 000 130 100 Гори 126 500 121 100 Зугдиди 118 600 99 500

При этом по плотности населения лидирует Тбилиси. Статистики высчитали, что в столице Грузии на 1 квадратный метр земли города приходится 2 385,2 человека.

В регионах же Грузии плотность населения значительно ниже. Самым населенным является Аджарская АР. Там на 1 квадратный метр приходится 122,4 человека.

На втором месте регион Имерети, где плотность населения 75,1 человека на квадратный метр, а на третьем – регион Квемо Картли, где на 1 квадратный метр приходится 68 человек.

Самым же не заселенным является регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где плотность населения составляет 6,2 человека на квадратный метр.

В тоже время согласно материалам Национальной службы статистики Грузии, из 3,7 миллиона жителей Грузии только 1,5 миллиона населения Грузия живет в селах. При этом за последние 5 лет численность сельского населения страны сократилась на 64,2 тысячи.

Жители страны: кто они

Согласно материалам "Сакстата" в Грузии проживало 1,9 миллиона женщин и 1,8 миллиона мужчин.

При этом на 100 женщин живущих в Грузии приходится 93 мужчины. Однако при этом среди населения Грузии младше 40 лет мужчин больше, чем женщин, а вот среди населения Грузии старше этого возраста женщин уже больше. Самое большое число мужчин по отношению к женщинам фиксируется в группе в возрасте от 0 до 24 лет.

На 771 800 мужчин в этом возрасте приходится 712 тысяч женщин. При этом средний возраст женщин 39,9 лет, а мужчин – 35,1 лет.

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