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Эпидемия коронавируса - прохожие на автобусной остановке в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1576

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (247)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 29 человек, из ковид-клиник страны выписаны 584 пациента

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 576. Скончались 29 человек.

Министр экономики Грузии Натия Турнава
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 329 407 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 584 человека, с начала пандемии вылечились 307 918 пациентов. Скончались 4 426.

За сутки сделано 44 278 тестов, из которых 28 539 на антиген и 15 739 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 85 286 человек, в том числе за последние сутки – 3 013.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,56%, за последние 14 дней – 5,11%, за последние семь дней – 4,05%.

В карантине в данное время находятся 60 человек, в стационарах – 4 258, в ковид-гостиницах – 729.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (247)

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