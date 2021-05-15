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Эпидемия коронавируса - полиция штрафует за неправильное ношение масок

Коронавирусные ограничения: в Грузии за сутки зафиксировано более 1,4 тысячи нарушений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Больше всего штрафов в Грузии выписывают за нарушение правила обязательного ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки выявили 1 434 нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Комендантский час в столице Грузии - пустые улицы и площадь Георгия Саакадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки штраф в размере 20 лари (5,8 доллара) за нарушение правил ношения масок выписали 1 107 гражданам. Еще 199 человек оштрафованы за повторное нарушение масочного режима. Им полицейские выписали штраф в удвоенном размере – 40 лари.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 128 нарушителей – физических лиц. Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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