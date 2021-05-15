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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 15 мая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (249)
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Sputnik Грузия
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На данный момент состояние 912 пациентов тяжелое, 207 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 44 278 тестов на коронавирус и выявлено 1 576 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 14 мая составляет 3,56%, за две недели – 5,11%, за семь дней – 4,05%.

Из 1 576 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 868.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Аджария – 92
  • Имерети – 162
  • Квемо Картли – 71
  • Шида Картли – 51
  • Гурия – 35
  • Самегрело - Земо Сванети – 130
  • Кахети – 77
  • Мцхета-Мтианети – 54
  • Самцхе-Джавахети – 15
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21.

На данный момент в Грузии 17 037 активных случаев, из них 4 258 находятся на стационарном лечении, 729 человек находятся в ковид-гостиницах, 12 050 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 912 пациентов тяжелое, 207 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (249)

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