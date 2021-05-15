Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 15 мая

На данный момент состояние 912 пациентов тяжелое, 207 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 44 278 тестов на коронавирус и выявлено 1 576 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 14 мая составляет 3,56%, за две недели – 5,11%, за семь дней – 4,05%.

Из 1 576 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 868.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Аджария – 92

Имерети – 162

Квемо Картли – 71

Шида Картли – 51

Гурия – 35

Самегрело - Земо Сванети – 130

Кахети – 77

Мцхета-Мтианети – 54

Самцхе-Джавахети – 15

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21.

На данный момент в Грузии 17 037 активных случаев, из них 4 258 находятся на стационарном лечении, 729 человек находятся в ковид-гостиницах, 12 050 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 912 пациентов тяжелое, 207 подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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