Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 15 мая

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 44 278 тестов на коронавирус и выявлено 1 576 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 14 мая составляет 3,56%, за две недели – 5,11%, за семь дней – 4,05%.
Из 1 576 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 868.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Аджария – 92
- Имерети – 162
- Квемо Картли – 71
- Шида Картли – 51
- Гурия – 35
- Самегрело - Земо Сванети – 130
- Кахети – 77
- Мцхета-Мтианети – 54
- Самцхе-Джавахети – 15
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21.
На данный момент в Грузии 17 037 активных случаев, из них 4 258 находятся на стационарном лечении, 729 человек находятся в ковид-гостиницах, 12 050 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 912 пациентов тяжелое, 207 подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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