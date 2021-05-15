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Пассажирские поезда на железнодорожном вокзале

Вернуться в Тбилиси успеют все: ГЖД выделила дополнительный рейс на воскресенье

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210515/251735709/Vernutsya-v-Tbilisi-uspeyut-vse-GZhD-vydelila-dopolnitelnyy-reys-na-voskresene.html

Такое решение принято из-за возросшего пассажиропотока, связанного с окончанием в Грузии двухнедельных выходных

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузинская железная дорога из-за большого пассажиропотока назначила дополнительный рейс Тбилиси-Батуми-Тбилиси на 16 мая, говорится в сообщении компании.

Товарные поезда. Железная дорога. Станция
© photo: Sputnik / Sergey Venyavsky
Грузинская железная дорога рекордно увеличила перевозку грузов

Дополнительный поезд из Тбилиси выедет в 07:25, а из Батуми – в 13:40.

Возросший пассажиропоток связан с окончанием в Грузии двухнедельных выходных. Несмотря на то, что официально выходные закончились 14 мая, многие выходцы из Западной Грузии приняли решение остаться дома до воскресенья.

Как правило, многие жители районов перед пасхальными праздниками возвращаются из Тбилиси в свои дома. Это вызывает огромные пробки на дорогах и перегруженность общественного междугороднего транспорта.

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