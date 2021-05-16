Кто просит убежища в Грузии: новые данные

В период с января по март гуманитарный статус в Грузии получили 11 человек, а статус беженца – всего двое

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. МВД Грузии представило на своем сайте данные о миграции в Грузию за первый квартал 2021 года, согласно которому убежища в стране в период с января по март потребовали 134 иностранца.

Согласно данным МВД Грузии, большинство соискателей – это лица от 18 до 40 лет. Всего убежища попросили 79 иностранцев в этом возрасте. Из них мужчин 65, а женщин – 14. Что касается несовершеннолетних, то всего за убежищем в Грузии обратились 14 человек.

Однако не все соискатели получают согласие от властей Грузии. За указанный период отказ получил 71 иностранец.

В период с января по март гуманитарный статус в Грузии получили 11 человек, а статус беженца – всего двое.

Также в первом квартале 2021 года из Грузии было выдворено девять иностранцев, из которых два гражданина Марокко, а также граждане Азербайджана, Беларуси, Египта, Иордании, Кот-д'Ивуара, Пакистана и Украины.

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