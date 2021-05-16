11:58 16 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
День Победы. Прохожие в масках на улице во время эпидемии коронавируса

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 968

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (250)
30801
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/09/251676499.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210516/251738903/Chislo-vyyavlennykh-v-Gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-968.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 16 человек, из ковид-клиник страны выписано 903 пациента

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 968. Скончались 16 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 330 375 случаев заражения.

Министр экономики Грузии Натия Турнава
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Какую информацию будет содержать ковид-паспорт гражданина Грузии - ответ министра

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 903 человека, с начала пандемии вылечился 308 821 пациент. Скончались 4 442.

За сутки сделано 23 742 теста, из которых 12 308 на антиген и 12 308 ПЦР-тестов. Прививки сделали 88 522 человека, в том числе за последние сутки – 3 130.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,08%, за последние 14 дней – 4,96%, за последние семь дней – 3,9%.

В карантине в данное время находятся 67 человек, в стационарах – 4 331, в ковид-гостиницах – 668.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (250)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
Мусульмане Грузии встретили Рамадан - видео из Батумской мечети
Мусульмане Грузии встретили Рамадан – видео из Батумской мечети
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться