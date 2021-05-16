Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 968

За последние 24 часа от коронавируса скончались 16 человек, из ковид-клиник страны выписано 903 пациента

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 968. Скончались 16 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 330 375 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 903 человека, с начала пандемии вылечился 308 821 пациент. Скончались 4 442.

За сутки сделано 23 742 теста, из которых 12 308 на антиген и 12 308 ПЦР-тестов. Прививки сделали 88 522 человека, в том числе за последние сутки – 3 130.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,08%, за последние 14 дней – 4,96%, за последние семь дней – 3,9%.

В карантине в данное время находятся 67 человек, в стационарах – 4 331, в ковид-гостиницах – 668.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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