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Комендантский час в столице Грузии - пустые улицы и площадь Георгия Саакадзе

Петицию за отмену "комендантского часа" в Грузии подписали более 30 тысяч человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (252)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210516/251738979/Petitsiyu-za-otmenu-komendantskogo-chasa-v-Gruzii-podpisali-bolee-30-tysyach-chelovek.html

Межведомственный координационный совет рассмотрит возможность отмены или уменьшения длительности комендантского часа в конце мая

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Петицию за отмену так называемого "комендантского часа" в Грузии подписали более 30 тысяч человек.

Ограничение на передвижение в ночные часы с 21:00-05:00 действует в Грузии уже более полугода. Периодически в разных городах страны проходят акции протеста с требованием отменить "комендантский час" или сократить время его действия.

Комендантский час в столице Грузии - пустые улицы и площадь Георгия Саакадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Автором манифеста стал бывший ректор Государственного университета Илии Гиги Тевзадзе.

По мнению автора, ограничение на передвижение в ночное время суток, введенное для борьбы с распространением коронавируса, уже не служит заявленной цели.

"Строгое соблюдение дистанции в общественных местах, необходимое для предотвращения распространения вируса, не связано с комендантским часом. Напротив, в условиях комендантского режима, особенно с его приближением, соблюдать дистанцию становится невозможно", - говорится в петиции.

Кроме того, как считают составители манифеста, "комендантский час" служит росту концентрации людей в закрытых помещениях.

Комендантский час в столице Грузии - пустые улицы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Комендантскому часу" в Грузии исполнилось полгода

Тевзадзе призывает правительство Грузии включить в повестку дня следующего заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом вопрос об отмене "комендантского часа".

После того, как петиция набрала 25 тысяч подписей, в правительство Грузии было направлено заявление, к которому приложили проект постановления об отмене комендантского часа. Авторы манифеста также обратились к правительству включить указанный вопрос в повестку дня следующего заседания Межведомственного координационного совета.

Кроме того, авторы направили письмо в Парламент Грузии с просьбой вызвать в законодательный орган министра здравоохранения и выслушать официальное объяснение ограничения.

Как заявила несколько дней назад министр экономики Грузии Натия Турнава, в конце мая на заседании Совета будет рассмотрен вопрос о возможной отмене "комендантского часа" .

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (252)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Ограничения, петиция, Грузия

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