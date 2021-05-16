Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 16 мая

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 17 086 активных случаев заражения, на лечении в больницах находится 4 331 пациент

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 23 742 теста на коронавирус и выявлено 968 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте StopCov.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 16 мая составляет 4,08%, за две недели – 4,96%, за семь дней – 3,9%.

Из 968 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 527.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Имерети - 95,

Самегрело - Земо Сванети - 75,

Аджария - 71,

Квемо Картли - 58,

Кахети - 49,

Шида Картли - 28,

Гурия - 27,

Мцхета-Мтианети - 21,

Самцхе-Джавахети - 11,

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 6.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 17 086 активных случаев заражения.

На лечении в больницах находится 4331 пациент , 668 - размещены в ковид-гостиницах, 12 087 человек проходят лечение от вируса на дому, 25 597 - находятся в самоизоляции.

Состояние 912 пациентов расценивается медиками как тяжелое. К аппарату искусственного дыхания подключены 214 пациентов.

Всего с момента начала пандемии в Грузии было выявлено более 330 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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