16:10 16 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 16 мая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (252)
290 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0f/251736136.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210516/251739309/Epidsituatsiya-v-Gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-16-maya.html

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 17 086 активных случаев заражения, на лечении в больницах находится 4 331 пациент

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 23 742 теста на коронавирус и выявлено 968 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте StopCov.

  • Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 16 мая составляет 4,08%, за две недели – 4,96%, за семь дней – 3,9%.

Из 968 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 527.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Имерети - 95,
  • Самегрело - Земо Сванети - 75,
  • Аджария - 71,
  • Квемо Картли - 58,
  • Кахети - 49,
  • Шида Картли - 28,
  • Гурия - 27,
  • Мцхета-Мтианети - 21,
  • Самцхе-Джавахети - 11,
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 6.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 17 086 активных случаев заражения.

На лечении в больницах находится 4331 пациент , 668 - размещены в ковид-гостиницах, 12 087 человек проходят лечение от вируса на дому, 25 597 - находятся в самоизоляции.

Состояние 912 пациентов расценивается медиками как тяжелое. К аппарату искусственного дыхания подключены 214 пациентов.

Всего с момента начала пандемии в Грузии было выявлено более 330 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (252)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
Мусульмане Грузии встретили Рамадан - видео из Батумской мечети
Мусульмане Грузии встретили Рамадан – видео из Батумской мечети
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться