Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 16 мая

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 23 742 теста на коронавирус и выявлено 968 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте StopCov.
- Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 16 мая составляет 4,08%, за две недели – 4,96%, за семь дней – 3,9%.
Из 968 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 527.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Имерети - 95,
- Самегрело - Земо Сванети - 75,
- Аджария - 71,
- Квемо Картли - 58,
- Кахети - 49,
- Шида Картли - 28,
- Гурия - 27,
- Мцхета-Мтианети - 21,
- Самцхе-Джавахети - 11,
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 6.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 17 086 активных случаев заражения.
На лечении в больницах находится 4331 пациент , 668 - размещены в ковид-гостиницах, 12 087 человек проходят лечение от вируса на дому, 25 597 - находятся в самоизоляции.Состояние 912 пациентов расценивается медиками как тяжелое. К аппарату искусственного дыхания подключены 214 пациентов.
Всего с момента начала пандемии в Грузии было выявлено более 330 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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