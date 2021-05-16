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Медицинская лаборатория - проверка биоматериалов на ВИЧ и СПИД

Число ВИЧ-инфицированных в Грузии продолжает увеличиваться

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210516/251739809/Chislo-VICh-infitsirovannykh-v-Gruzii-prodolzhaet-uvelichivatsya.html

Всего в Грузии зарегистрировано 8 823 ВИЧ-инфицированных, из них 6 587 мужчин и 2 236 женщин. Возраст большинства пациентов - 29-39 лет

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. С начала года в Грузии выявили 197 случаев ВИЧ-инфицирования, сообщает Центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии.

В третье воскресенье мая Грузия, как и десятки стран, отмечает Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа.

Забор крови для исследования на наличе инфекций
© photo: Sputnik / Anton Denisov
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Результаты исследования показывают, что самым распространенным источником заражения ВИЧ в Грузии являются гетеросексуальные контакты, на втором месте инъекции наркотиков зараженной иглой, а на третьем - гомосексуальные контакты.

Всего в Грузии зарегистрировано 8 823 ВИЧ-инфицированных, из них 6 587 мужчин и 2 236 женщин. Возраст большинства пациентов - 29-39 лет.

СПИД развился у 4 441 пациента, из которых скончались 1 834 человека. В 2020 году скончались 157 человек, а с начала 2021 года скончался 41 человек.

По данным Центра, на лечении находятся 5 517 человек. Среди инфицированных 44 подростка.

Отделение реанимации в больнице
© photo: Sputnik / Evgeniy Samarin
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Впервые диагноз ВИЧ/СПИД в Грузии был поставлен в 1989 году. В центре иммунологии напоминают, что тест на ВИЧ/СПИД и консультация для граждан Грузии являются бесплатными и анонимными.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы, разрушающим или ослабляющим их функцию. На ранних стадиях инфекция протекает бессимптомно. Однако по мере ее развития иммунная система ослабевает и человек становится более чувствительным к инфекциям.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) - последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД; еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты.

ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.

Спид в Грузии
© Sputnik
Спид в Грузии
Теги:
Центр инфекционных заболеваний, СПИД и клинической иммунологии, СПИД, ВИЧ, Грузия

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