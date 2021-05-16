Улицы Тбилиси окропят святой водой в День святости семьи

Из-за пандемии коронавируса в этом году не будут проводиться масштабное шествие и другие массовые мероприятия

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Патриархия Грузии приняла решение 17 мая в 11:00 в честь Дня святости семьи окропить улицы Тбилиси святой водой, сообщает служба по связям с общественностью Патриархии.

В заявлении говорится, что в 11:00 священнослужители и паства соберутся у Собора Святой Троицы - Самеба, освятят воду, а затем направятся по пяти разным направлениям города, чтобы благословить горожан.

Первое направление - Сабуртало, второе - Дигоми, Диди Дигоми, Глдани, Мухиани, Темка, третье - Ортачала, Исани, Самгори, четвертое - Мтацминда, Сололаки, Ваке, Вера, Дидубе, пятое - Чугурети.

Как отмечается в заявлении, из-за пандемии коронавируса в этом году не будут проводиться масштабное шествие и другие массовые мероприятия.

Ежегодно 17 мая Патриархия организовывает пешее шествие от площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы – Самеба.

День сплоченности и святости семьи учредили в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником.

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