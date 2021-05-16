19:51 16 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
Священнослужители освящают святой водой улицы грузинской столицы

Улицы Тбилиси окропят святой водой в День святости семьи

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Патриархия Грузии (93)
3 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210516/251740535/Ulitsy-Tbilisi-okropyat-svyatoy-vodoy-v-Den-svyatosti-semi.html

Из-за пандемии коронавируса в этом году не будут проводиться масштабное шествие и другие массовые мероприятия

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Патриархия Грузии приняла решение 17 мая в 11:00 в честь Дня святости семьи окропить улицы Тбилиси святой водой, сообщает служба по связям с общественностью Патриархии.

В заявлении говорится, что в 11:00 священнослужители и паства соберутся у Собора Святой Троицы - Самеба, освятят воду, а затем направятся по пяти разным направлениям города, чтобы благословить горожан.

Акция защитников ЛГБТ-сообщества у здания правительства Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
МВД Грузии обеспечит безопасность на акциях 17 мая

Первое направление - Сабуртало, второе - Дигоми, Диди Дигоми, Глдани, Мухиани, Темка, третье - Ортачала, Исани, Самгори, четвертое - Мтацминда, Сололаки, Ваке, Вера, Дидубе, пятое - Чугурети.

Как отмечается в заявлении, из-за пандемии коронавируса в этом году не будут проводиться масштабное шествие и другие массовые мероприятия.

Ежегодно 17 мая Патриархия организовывает пешее шествие от площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы – Самеба.

День сплоченности и святости семьи учредили в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Патриархия Грузии (93)
Теги:
День сплоченности и святости семьи, Патриархия Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
Армянский спортсмен демонстрирует зрелищные трюки
Cпортсмен из Армении демонстрирует зрелищные трюки - видео
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться