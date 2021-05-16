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Голодовка шахтеров в городе Чиатура

Компания Georgian Manganese договорилась с местными жителями

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (346)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210516/251740818/Kompaniya-Georgian-Manganese-dogovorilas-s-mestnymi-zhitelyami.html

Подрядчик "Грузинского марганца" компания "Шукрути Плюс" с завтрашнего дня официально приступит к заключению индивидуальных договоров с населением

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Компании "Грузинский марганец" (Georgian Manganese) удалось прийти к соглашению с населением села Шукрути Чиатурского района Имерети, сообщает пресс-служба компании.

Часть жителей села Шукрути в начале мая провела несколько акций протеста против Georgian Manganese. Несколько участников митингов даже зашили себе рты. Протестующие считают, что работа компании Georgian Manganese по добыче марганцевой руды нанесла огромный ущерб их домам и жить в них теперь опасно для жизни.

Голодовка шахтеров в городе Чиатура
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Жители села заявляют, что предлагаемая компанией компенсация мизерная и не соответствует нанесенному ущербу, поэтому они требуют, чтобы урон был посчитан с помощью частного аудита.

Выдача компенсаций началась в 2020 году, и уже выплачено более 1,7 млн лари. Однако часть жителей не согласна с размером выплат.

Согласно договору, подрядчик "Грузинского марганца" компания "Шукрути Плюс" с завтрашнего дня официально приступит к заключению индивидуальных договоров с населением. Выплата компенсаций завершится через год и три месяца.

Согласно исследованиям, население Шукрути было разделено на категории. В первую категорию попало 36 семей, с которых и началась выплата компенсаций. Сумма компенсации составила 2 миллиона 300 тысяч лари.

Канатка в Чиатура. Из серии Канатные дороги Грузии
photo : courtesy of Faig Huseynov
В Чиатура восстановление канатных дорог находится на завершающей стадии

Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. На ней трудоустроены около 3,5 тысячи человек.

В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (346)
Теги:
Georgian Manganese, Грузия

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