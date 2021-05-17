Льготы для компаний с вакцинированными сотрудниками подготовят в Грузии

Для вакцинированных создаются "зеленые паспорта", которые дадут им возможность пользоваться определенными льготами в действующих в стране ограничениях

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Власти Грузии начали обсуждение пакета льгот для тех компаний, в которых вакцинированы сотрудники, заявил глава департамента инспектирования безопасности труда Минтруда Грузии Бека Перадзе.

В Грузии на данный момент ведется активная популяризация вакцины от коронавируса. Для вакцинированных создаются "зеленые паспорта", которые дадут им возможность пользоваться определенными льготами в действующих в стране ограничениях.

"Совет обсуждает вопрос какие льготы могут быть для тех компаний, которые полностью вакцинируют сотрудников и таким образом защитят сотрудников и потребителей", – сказал Перадзе журналистам.

По его словам, среди рассматриваемых льгот возможность послабления для таких компаний условий ограничения на передвижение в ночное время, возможность работы по выходным, а также объявление компаний "зеленой зоной".

По его словам, окончательное решение будет принимать координационный совет.

Между тем глава Минздрава Грузии Тамар Габуния заявила, что для властей приоритетна вакцинация бизнес-сектора, особенно тех, кто работает в закрытом пространстве.

"На следующем этапе мы активируем вакцинацию таких людей, а также работников рынков, магазинов и торговых центров. Все будет зависеть от получения дополнительных доз вакцины", – сказала Габуния.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали почти 80 тысяч человек, из них полностью вакцинированы более 13 тысяч.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Цель правительства – до конца года вакцинировать 60-70% населения.

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