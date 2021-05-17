Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 504

За последние 24 часа от коронавируса скончались 27 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 038 пациентов, а с начала пандемии вылечились 310 859

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 504. Скончались 27 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 330 879 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 038 человек, с начала пандемии вылечились 310 859 пациентов. Скончались 4 469.

За сутки сделано 11 665 тестов, в том числе 6 137 на антиген и 5 528 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 89 260 человек, в том числе за последние сутки – 738.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,32%, за последние 14 дней – 4,9%, за последние семь дней – 3,84%.

В карантине в данное время находятся 67 человек, в стационарах – 4 395, в ковид-гостиницах – 657.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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