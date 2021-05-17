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Пандемия коронавируса - врачи и медики, скорбь по погибшим

Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 17 мая

© AP Photo / Channi Anand
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (260)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210517/251742850/Epidsituatsiya-v-Gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-17-maya.html

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 11 665 тестов на коронавирус и выявлено 504 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 17 мая составляет 4,32%, за две недели – 4,9%, за семь дней – 3,84%.

Аджарии – 53, Имерети – 50, Квемо Картли – 20, Шида Картли – 13, Гурия – 4, Самегрело - Земо Сванети – 44, Кахети – 33, Мцхета-Мтианети – 7, Самцхе-Джавахети – 11, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.

Из 504 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 263. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 53
  • Имерети – 50
  • Квемо Картли – 20
  • Шида Картли – 13
  • Гурия – 4
  • Самегрело - Земо Сванети – 44
  • Кахети – 33
  • Мцхета-Мтианети – 7
  • Самцхе-Джавахети – 11
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.

На данный момент в Грузии 15 525 активных случаев, из них 4 395 нуждаются в стационарном лечении, 657 человек находятся в ковид-гостиницах, 10 473 человека проходят курс лечения дома.

Состояние 920 пациентов тяжелое, 213 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (260)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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