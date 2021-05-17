Премьер-министр Грузии обещает обеспечить беспрепятственный процесс вакцинации

На этом этапе Грузия ведет переговоры о поставках дополнительных доз вакцины с несколькими производителями, в том числе с Pfizer, Sinopharm, Sinovac, Moderna и Novovax

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Процесс вакцинации в Грузии будет проходить беспрепятственно, заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По его словам, в связи с поставками вакцин Грузия ведет довольно эффективные и успешные переговоры. Страна работает с производителями, а также с COVAX-платформой, откуда Грузия начала получать вакцины.

Как отметил Гарибашвили, идут переговоры по поводу ввоза дополнительных доз вакцины Pfizer.

"Мы договорились о поставках миллиона доз в июне-июле. Я тоже непосредственно включен. У меня был не один телефонный разговор с президентом Pfizer. Мы также ведем переговоры о дополнительных дозах с производителями Sinopharm и Sinovac, а также с Moderna и Novovax. Так что мы настроены очень оптимистично, в процессе вакцинации не будет никаких помех", – заявил Гарибашвили.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали 89 260 человек.

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