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Ираклий Гарибашвили выступает в парламенте 22 февраля 2021 года

"Комендантский час" раздражает" – премьер Грузии обещает пересмотреть ограничение

© AFP / VANO SHLAMOV
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (260)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210517/251743286/Komendantskiy-chas-razdrazhaet--premer-Gruzii-obeschaet-peresmotret-ogranichenie.html

Решение в связи со смягчением ковид-ограничений в Грузии принимается с учетом рекомендаций Минздрава, подчеркнул премьер

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Ограничение на ночное передвижение в Грузии (так называемый "комендантский час")  будет пересмотрено на заседании межведомственного координационного совета, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

"Мы слышим жалобы многих в связи с тем, что "комендантский час" раздражает. Мы обсудим это и примем соответствующие решения, в соответствии с тем, какие рекомендации будут у министерства здравоохранения", – заявил Гарибашвили.

Как отметил премьер, с наступлением лета поток туристов в Грузии растет и важно, чтобы власти могли эффективно управлять эпидситуацией.

Ограничение на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 действует в Грузии уже более полугода. Периодически в разных городах страны проходят акции протеста с требованием отменить "комендантский час" или сократить время его действия.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (260)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия, Ираклий Гарибашвили

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