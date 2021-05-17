"Комендантский час" раздражает" – премьер Грузии обещает пересмотреть ограничение

Решение в связи со смягчением ковид-ограничений в Грузии принимается с учетом рекомендаций Минздрава, подчеркнул премьер

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Ограничение на ночное передвижение в Грузии (так называемый "комендантский час") будет пересмотрено на заседании межведомственного координационного совета, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

"Мы слышим жалобы многих в связи с тем, что "комендантский час" раздражает. Мы обсудим это и примем соответствующие решения, в соответствии с тем, какие рекомендации будут у министерства здравоохранения", – заявил Гарибашвили.

Как отметил премьер, с наступлением лета поток туристов в Грузии растет и важно, чтобы власти могли эффективно управлять эпидситуацией.

Ограничение на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 действует в Грузии уже более полугода. Периодически в разных городах страны проходят акции протеста с требованием отменить "комендантский час" или сократить время его действия.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале