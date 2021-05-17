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Эпидемия коронавируса - туристы в масках идут мимо кафе и ресторанов

Ресторанам под открытым небом в Грузии разрешат работать в выходные

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (260)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210517/251746422/Restoranam-pod-otkrytym-nebom-v-Gruzii-razreshat-rabotat-v-vykhodnye.html

Власти Грузии приняли решение ослабить ковид-ограничения, которые касались работы объектов питания

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Рестораны открытого типа в Грузии смогут принимать посетителей и в выходные дни, решение принято по итогам заседания координационного штаба по борьбе с COVID-19.

Ранее объекты питания в Грузии могли работать только в будние дни, а по субботам и воскресеньям – только навынос.

"Указанная регуляция смягчается. В частности, с текущей недели объекты питания смогут принять гостей в выходные только в открытых пространствах, безусловно с соблюдением всех регуляций", – отметил глава оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

Как уточнила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, в ресторанах внутри гостиниц также действовало ограничение на функционирование с 9 вечера, и данное ограничение также снимается.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (260)

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