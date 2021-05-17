Улицы Тбилиси сегодня окропили святой водой

День святости семьи отмечается в Грузии с 2013 года. По традиции в этот день священнослужители на открытых машина объезжают город и благословляют население

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Священнослужители на открытых автомобилях окропляют сегодня улицы Тбилиси и благословляют население по случаю Дня святости семьи.

Утром священнослужители и паства собрались у собора Святой Троицы – Самеба, освятили воду, после чего направились по пяти разным направлениям, чтобы благословить горожан.

Первое направление – Сабуртало, второе – Дигоми, Диди Дигоми, Глдани, Мухиани и ТЭВЗ, третье – Ортачала, Исани и Самгори, четвертое – Мтацминда, Сололаки, Ваке, Вере и Дидубе, пятое – Чугурети.

Из-за пандемии коронавируса в этом году не будет масштабного шествия и других массовых мероприятий.

Ежегодно, 17 мая, Патриархия организовывает пешее шествие от площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы – Самеба.

День сплоченности и святости семьи учредили в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником в противовес этим акциям.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.