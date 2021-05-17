Коронавирус в Грузии: ситуация улучшается, но смертность остается высокой

Какова ситуация с COVID-19 в стране и планируются ли поощрения для вакцинированных – на эти и другие вопросы ответили эпидемиологи и представители Минздрава

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузия на данный момент проходит пик третьей волны коронавируса и ситуация постепенно улучшается, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

При этом главный эпидемиолог страны отметил, что смертность из-за коронавируса в Грузии остается высокой.

"Одним из серьезных индикаторов является показатель смертности. Пока, к сожалению, он находится на высоком уровне. Вы знаете, что смертность растет спустя две недели после пикового периода. Сейчас мы находимся приблизительно в такой фазе, поэтому мы должны соблюдать все рекомендации", – сказал Гамкрелидзе.

Между тем, по словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, наблюдается позитивный показатель в процессе выявления инфицированных. В частности, в течение последнего периода количество новых случаев колеблется от тысячи до 1,5 тысячи случаев в день.

Как отметила Габуния, в Грузии продолжается процесс вакцинации. До конца этой недели начнется регистрация на китайскую вакцину Sinovac. Этим препаратом граждане Грузии могут начать вакцинироваться с будущей недели. Грузия уже получила сто тысяч доз этой вакцины – эта партия рассчитана на 50 тысяч человек.

Как пояснила Габуния, данная вакцина авторизирована в 20 странах и ею вакцинированы 10 миллионов человек, в том числе в Турции и Азербайждане.

Тем временем, по словам Габуния, до тех пор, пока в Грузии не будет столько вакцин, чтобы все желающие могли быстро и своевременно ее сделать, кампания массовой вакцинации не начнется, а введение бенефитов для вакцинированных граждан может иметь дискриминационный характер. Согласно плану, кампания массовой вакцинации начнется с третьего квартала и в июле данный процесс должен расшириться. С этой целью идет подготовка центров массовой вакцинации.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca, c 30 марта – Pfizer, с 4 мая – препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 89 260 человек, из них полностью вакцинированы 14 643.

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