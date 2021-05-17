Регистрация граждан на вторую дозу китайской вакцины в Грузии начнется на этой неделе

Минздрав обещает решить все технические проблемы на платформе и усовершенствовать систему онлайн-регистрации, чтобы процесс вакцинации проходил бесперебойно

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Зарегистрироваться на вторую дозу китайской вакцины Sinopharm граждане Грузии смогут 20-21 мая, заявила в эфире телекомпании Rustavi-2 замминистра здравоохранения Тамара Габуния.

По ее словам, определенной части населения было сложно зарегистрироваться на вторую дозу китайской вакцины из-за технических проблем на платформе, но сейчас уже все отлажено.

Те граждане, которые не смогли сделать вторую дозу вакцины на 21-й день, смогут зарегистрироваться и сделать ее до истечения 28 дней.

"В июне, предположительно, 800 тысяч человек смогут зарегистрироваться. А эти технические неполадки больше не повторятся. В будущем система будет усовершенствована и сможет принять гораздо больше потребителей", - отметила Габуния.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали около 90 тысяч человек.

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