Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1562

За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 490 пациентов, а с начала пандемии вылечились 312 349 пациентов

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 562. Скончались 30 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 332 441 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 490 человек, с начала пандемии вылечились 312 349 пациентов. Скончались 4 499.

За сутки сделано 29 685 тестов, в том числе 21 443 на антиген и 8 242 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 93 305 человек, в том числе за последние сутки – 4 021.

Показатель инфицирования: за сутки – 5,26%, за последние 14 дней – 4,85%, за последние семь дней – 3,72%.

В карантине в данное время находятся человек 70, в стационарах – 4 343, в ковид-гостиницах – 662.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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