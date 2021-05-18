Разрешат ли в Грузии школьные банкеты и экскурсии? Ответ Минобразования

Можно ли будет провести традиционные банкеты или выездные экскурсии в конце школьного года – отвечает министерство образования

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии опубликовало специальные рекомендации в связи с приближающимся последним звонком в школах, а также насчет возможности проведения традиционных школьных банкетов и выездных экскурсий.

Как отмечено в заявлении ведомства, "Последний звонок - 2021", который прозвенит в стране в конце мая, пройдет в Грузии с учетом и соблюдением всех рекомендаций Минздрава.

© photo: Sputnik / Kiril Kallinikov Праздник "Последний звонок"

Согласно новым правилам, "последний звонок" можно провести только в 12-х классах и исключительно с участием учеников и педагогов на территории школы, без присутствия посторонних лиц. Желательно в открытом пространстве. При этом все лица обязаны носить маски и соблюдать дистанцию.

Что касается групповых выездных экскурсий, массовых торжественных мероприятий и банкетов, то межведомственный координационный совет с учетом эпидемиологического положения не счел целесообразным проводить подобные собрания.

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