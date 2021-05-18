Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 18 мая

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 29 685 тестов на коронавирус и выявлено 1 562 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 17 мая составляет 5,26%, за две недели – 4,85%, за семь дней – 3,72%.

Из 1 562 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 893. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 102

Имерети – 136

Квемо Картли – 98

Шида Картли – 52

Гурия – 31

Самегрело - Земо Сванети – 123

Кахети – 75

Мцхета-Мтианети – 35

Самцхе-Джавахети – 10

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7.

На данный момент в Грузии 15 567 активных случаев, из них 4 343 нуждаются в стационарном лечении, 662 человека находятся в ковид-гостиницах, 10 562 человека проходят курс лечения дома.

Состояние 917 пациентов тяжелое, 212 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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