Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 18 мая

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 29 685 тестов на коронавирус и выявлено 1 562 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 17 мая составляет 5,26%, за две недели – 4,85%, за семь дней – 3,72%.
Из 1 562 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 893. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 102
- Имерети – 136
- Квемо Картли – 98
- Шида Картли – 52
- Гурия – 31
- Самегрело - Земо Сванети – 123
- Кахети – 75
- Мцхета-Мтианети – 35
- Самцхе-Джавахети – 10
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7.
На данный момент в Грузии 15 567 активных случаев, из них 4 343 нуждаются в стационарном лечении, 662 человека находятся в ковид-гостиницах, 10 562 человека проходят курс лечения дома.
Состояние 917 пациентов тяжелое, 212 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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