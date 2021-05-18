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Весна Победы. Молодой человек тренируется на улице в маске во время эпидемии коронавируса

Когда ждать четвертой волны коронавируса в Грузии? – мнение эксперта

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1889)
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Летом будет небольшая передышка – в конце мая, по прогнозам Георгия Пхакадзе, третья волна пойдет на спад, а в сентябре нужно ждать четвертую атаку пандемии

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Четвертую волну коронавируса нужно ждать в Грузии уже в сентября, считает международный эксперт общественного здравоохранения Георгий Пхакадзе.

Эпидемия коронавируса - вакцинация
© AFP / FRED TANNEAU
Регистрация граждан на вторую дозу китайской вакцины в Грузии начнется на этой неделе

Он предполагает, что в конце мая пик третьей волны коронавируса пойдет на спад.

"В последнюю неделю мая, надеюсь, что показатели пойдут на спад, и это очень хорошо. Отдохнем, запасемся энергией летом, вирус никуда не уйдет, он все равно будет циркулировать и приготовимся к сентябрю. В конце сентября у нас будет четвертая волна", – заявил Пхакадзе в видеовключении на своей странице в Facebook.

Эксперт считает, что избежать четвертой волны удастся только в том случае, если будет вакцинировано 70% взрослого населения.

В Грузии за минувшие сутки выявили 1 562 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране выявлено более 332 тысяч инфицированных, выздоровели более 312 тысяч пациентов, скончались – 4 499.

Большая часть новых случаев выявлена в Тбилиси, затем следуют Аджария и Имерети.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 93 305 человек, из них полную дозу вакцины получили 15 077 граждан.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1889)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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