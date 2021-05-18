Работники заводов "Боржоми" требуют повышения зарплат

Руководство компании привозит из других регионов граждан, чтобы трудоустроить на заводе без ведома бастующих сотрудников, заявили протестующие

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Работники двух заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" объявили забастовку, требуя повышения зарплат.

Рабочий процесс приостановлен с раннего утра. Они утверждают, что их оклад был сокращен и требуют восстановления прежних зарплат. Бастующие также требуют, чтобы были улучшены условия работы.

По словам некоторых участников акции, переговоры между недовольными работниками и администрацией компании "Боржоми" длились 21 день, однако прийти к консенсусу у сторон не получилось.

Представитель профсоюза торгового производства Георгий Диасамидзе заявил в эфире Первого канала, что руководство компании привозит из других регионов граждан, чтобы трудоустроить на заводе без ведома бастующих сотрудников. Демонстранты подчеркивают, что данный факт может привести к противостоянию.

"Разговор идет о том, чтобы был достойно оценен труд рабочих. Разговор идет о том, чтобы произошел найм дополнительных сотрудников. Есть такие объекты, где не хватает рук, соответственно, бывают переработки, которые не оплачиваются", – сказала журналистам одна из участников акции Екатерина Нониашвили.

"Боржоми" – лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая минеральная вода средней минерализации. Источники находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети (на востоке Грузии).

Минеральная вода занимает основное место в структуре экспорта Грузии. Основным импортером "волшебной" воды является Россия.

В 2020 году один из крупнейших производителей бутилированной воды IDS Borjomi зафиксировал первое падение продаж с 2016 года. По предварительным данным, выручка IDS Borjomi за прошлый год снизилась на 6,93%, до $470 млн.

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